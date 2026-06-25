Tochter-Sohn-Betrug in Innsbruck: 87-Jährige übergibt Wertsachen

Eine 87-jährige Frau ist am Nachmittag des 15. Juni 2026 Opfer einer perfiden Betrugsmasche geworden. Betrüger sollen die Seniorin in Innsbruck mit dem sogenannten Tochter-Sohn-Trick um Wertgegenstände und Schmuck gebracht haben. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.

Täuschung per Telefon, Übergabe vor der Haustür

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei soll ein bislang unbekannter Täter die ältere Dame telefonisch kontaktiert haben. Dabei habe er ihr eine angebliche Krankheit ihrer Tochter sowie deren Medikamentenbedarf vorgetäuscht. Auf diese Weise wurde die 87-Jährige dazu gebracht, Wertgegenstände und Schmuck an einen unbekannten Mann zu übergeben, der vor einem Mehrparteienhaus in Innsbruck erschien. Der genaue Wert des entstandenen Schadens ist laut Polizei noch nicht bekannt.