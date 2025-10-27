Tiroler Landesumweltanwalt über Änderung des Naturschutzgesetzes

Bei Projekten von öffentlichem Interesse können sich Betreiber künftig mit Ersatzzahlungen für Schäden an der Natur den Weg zur Genehmigung ebnen. Das sieht eine kürzlich beschlossene Änderung des Naturschutzgesetzes vor. Kritiker sprechen von „Ablasshandel“ – so auch Tirols Landesumweltanwalt Johannes Kostenzer , der zuletzt ins Visier von ÖVP-Wirtschaftslandesrat Mario Gerber geraten war.

KURIER: Der Landesrat hat Ihnen unlängst medial ausgerichtet, dass die Umweltanwaltschaft aus der Zeit gefallen ist und es sie nicht mehr braucht. NGOs hätten ohnehin umfassende Parteienstellung in Verfahren. Hat er einen Punkt?

Johannes Kostenzer: In so vielen Verfahren, in denen wir die Interessen der Natur vertreten, kriege ich mit, dass die Unternehmer, die etwas in Tirol umsetzen wollen, eigentlich froh sind, dass sie hin zu einem sorgsameren Projekt begleitet werden. Das sind durch die Bank Leute, die ein Interesse daran haben, dass die Lebensqualität und die Vielfalt bei uns gewahrt bleibt. Wir haben in so vielen Fällen schöne Ergebnisse, wo beide Seiten Vorteile haben. Darum sehe ich die Arbeit der Umweltanwaltschaft als einen Mehrwert für die Wirtschaft.

Bei Kritik an Ihrer Stelle schwingt immer mit, dass hier wichtige Projekte verzögert würden. Was sagen Sie zu diesem Vorwurf?

Wer so etwas glaubt, ist mit den Fällen nicht befasst. Tatsächlich sind wir überhaupt kein Verzögerungsfaktor. Das gilt im Übrigen für die Umweltanwaltschaften in ganz Österreich. Wir haben ja Fristen, an die wir uns halten müssen. Der größte Zeitverlust wird aus meiner Sicht verursacht, wenn die Unterlagen von den Vorhaben nicht sauber vorbereitet sind.

Dennoch haben Sie ein Beschwerderecht. Wie oft wird dieses genutzt?

Bei über 1.200 Verfahren pro Jahr bewegen wir uns da etwa im 2-Prozent-Bereich. Wir haben selber ein Interesse, dass ein Verfahren schnell geht. Uns bringt das nichts, wenn es lange dauert oder es endlose Gutachterstreitigkeiten gibt. Am Ende entscheidet die Behörde. Das Beschwerderecht macht uns ein Verhandlungsfeld auf, damit wir im Vorfeld gemeinsam mit Unternehmern eine für beide Seiten akzeptable Lösung finden.