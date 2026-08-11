15-Jährige soll vergewaltigt worden sein: Verdächtiger in U-Haft

Eine Gewalttat bei einem Dorffest im Tiroler Zillertal sorgt für Empörung. Eine 15-Jährige rief am frühen Morgen des Sonntags die Polizei zu Hilfe und zeigte an, von einem 47-jährigen Bekannten brutal vergewaltigt worden zu sein. Der Mann wurde noch in der Nähe zum Festgelände gestellt und festgenommen. Er sitzt seit dem Wochenende in Untersuchungshaft.

Dringender Tatverdacht

„Der Vorfall hat sich in Hart im Zillertal gegen 3.15 Uhr ereignet“, bestätigt Polizeisprecher Christian Viehweider einen Bericht der Krone. Aus Opferschutzgründen und wegen der laufenden Ermittlungen wolle man den Fall vorerst mit Zurückhaltung kommentieren. Die U-Haft sei aufgrund des dringenden Tatverdachts der Vergewaltigung einer Minderjährigen verhängt worden.