17-Jähriger Alko-Lenker in Tirol krachte in Pkw - Schwangere verletzt

Ein 17-jähriger Pkw-Lenker ist Montagabend im Tiroler Söll (Bezirk Kufstein) stark alkoholisiert entgegengesetzt der Fahrtrichtung in einen Kreisverkehr auf der Gemeindestraße Stampfanger gefahren. Er krachte in der Folge frontal in ein anderes Fahrzeug. Auf dessen Beifahrersitz befand sich eine schwangere 30-jährige Österreicherin, wie die Polizei am Dienstag berichtete. Sie wurde mit der Rettung in das Kufsteiner Krankenhaus gebracht.

Junger Alko-Lenker verließ Unfallstelle

Der Unfalllenker und sein 16-jähriger, ebenfalls aus Österreich stammender Beifahrer verließen die Unfallstelle, wurden aber schließlich erreicht und begaben sich selbstständig in das Kufsteiner Krankenhaus. Der 17-Jährige sowie auch der 31-jährige Fahrer des anderen Pkw blieben unverletzt.