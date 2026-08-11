Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Tirol

17-Jähriger Alko-Lenker in Tirol krachte in Pkw - Schwangere verletzt

In entgegengesetzter Fahrtrichtung in den Kreisverkehr gefahren.
11.08.2026, 09:20

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Ein roter Notarzt-Anzug mit einem weißen Kreuz ist von hinten zu sehen.

Ein 17-jähriger Pkw-Lenker ist Montagabend im Tiroler Söll (Bezirk Kufstein) stark alkoholisiert entgegengesetzt der Fahrtrichtung in einen Kreisverkehr auf der Gemeindestraße Stampfanger gefahren. Er krachte in der Folge frontal in ein anderes Fahrzeug. Auf dessen Beifahrersitz befand sich eine schwangere 30-jährige Österreicherin, wie die Polizei am Dienstag berichtete. Sie wurde mit der Rettung in das Kufsteiner Krankenhaus gebracht.

Junger Alko-Lenker verließ Unfallstelle

Der Unfalllenker und sein 16-jähriger, ebenfalls aus Österreich stammender Beifahrer verließen die Unfallstelle, wurden aber schließlich erreicht und begaben sich selbstständig in das Kufsteiner Krankenhaus. Der 17-Jährige sowie auch der 31-jährige Fahrer des anderen Pkw blieben unverletzt.

Achensee: Bub (12) stolpert bei Wandern und stürzt 15 Meter ab

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Dem Jugendlichen wurde der Führerschein abgenommen.

Tirol
Agenturen, watzenh  | 

Kommentare