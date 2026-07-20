Bergrettung Tux rettet Alko-Lenker nach 150-Meter-Sturz

In der Nacht auf Montag ist ein 20-jähriger Österreicher mit seinem Auto auf einem Forstweg in Tux (Bezirk Schwaz) rund 150 Meter in die Tiefe gestürzt. Der Unfall ereignete sich kurz nach Mitternacht auf etwa 2.000 Metern Seehöhe.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Fahrer mit seinem Pkw auf dem Forstweg von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug stürzte daraufhin rund 150 Meter ab und überschlug sich dabei mehrmals.

Bergrettung Tux befreite Lenker

Ersthelfer, die zufällig an der Unfallstelle vorbeikamen, stiegen zu dem Verunglückten ab und setzten die Rettungskette in Gang. Die Bergrettung Tux befreite den 20-Jährigen aus dem Fahrzeug und übergab ihn auf der Forststraße an den Notarzt. Mit Verletzungen unbestimmten Grades wurde der Lenker, der während des gesamten Einsatzes ansprechbar war, ins Bezirkskrankenhaus Schwaz eingeliefert.