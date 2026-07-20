Reanimation im Bezirk Ried: Motorradfahrer (20) prallte gegen Strommast

Ein 20-Jähriger kam am Sonntagnachmittag in einer Linkskurve im Gemeindegebiet von Mehrnbach im Bezirk Ried mit seinem Motorrad von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Strommasten und wurde von Ersthelfern reanimiert. Der Mann aus dem Bezirk wurde mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in den Neuromed Campus nach Linz geflogen.

Der junge Mann war auf einem Motorrad unterwegs, das laut Polizei nicht zum Verkehr zugelassen gewesen ist. Er war von der Ortschaft Käfermühl in Richtung Sieber unterwegs. In einer Linkskurve ist er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und dabei frontal mit einem Strommast neben der Straße kollidiert. Durch die Wucht des Aufpralls ist der 20-Jährige vom Motorrad geschleudert worden und hat sich mehrfach überschlagen, wobei er sich schwere Verletzungen zuzog.

Ersthelfer reanimierten Motorradlenker

Noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte übernahmen Ersthelfer vor Ort die Reanimation des 20-Jährigen. Rettungsmannschaft und Notarzt setzten die Maßnahmen erfolgreich fort. Nach der Stabilisierung wurde der Verletzte mit dem Rettungshubschrauber in den Neuromed Campus nach Linz geflogen.