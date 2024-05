Tragödie im Tirol-Urlaub: Mann kippte bei Fahrradtour um und verstarb

Ein 59-jähriger Deutscher ist Samstagmittag bei einer Fahrradtour im Tiroler Terfens (Bezirk Schwaz) umgekippt und in weiterer Folge gestorben. Der Mann wollte als Teil einer achtköpfigen Urlaubergruppe von Fügen Richtung Ganalm fahren, teilte die Polizei mit. Bei der Bergfahrt klagte der 59-Jährige über Unwohlsein und hielt an. Beim Absteigen von seinem E-Bike kippte der Mann um und blieb reglos liegen. Eine Reanimation verlief erfolglos, der Mann starb an Ort und Stelle.