Tragödie in Tirol: Tandempilot und Mädchen (10) stürzen in den Tod

Ein Tandempilot (60) aus Österreich und ein Mädchen (10) aus Deutschland sind Sonntagnachmittag bei einem Tandemflug mit dem Paragleiter in Tirol tödlich verunglückt. Die beiden waren kurz nach dem Start nördlich der Choralpe im Gemeindegebiet von Westendorf im Bezirk Kitzbühel in Turbulenzen geraten und in einen Jungwald und in weiterer Folge zu Boden gestürzt. Laut Polizei wurden die beiden durch den Aufprall so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starben.