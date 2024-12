Tirol: Stark alkoholisierter Mann verletzte Polizistin

Ein stark alkoholisierter Mann hat am frühen Freitagabend in Kundl (Bez. Kufstein) eine Polizistin leicht verletzt und einen weiteren Beamten bedroht. Der 25-Jährige war aufgrund seines Zustands von mehreren Passanten daran gehindert worden, sein abgestelltes Auto in Betrieb zu nehmen.

Gegenüber der verständigten Polizei verhielt er sich so aggressiv, dass eine Polizistin bei der Amtshandlung eine Verletzung erlitt. Der 25-Jährige wurde daraufhin festgenommen.