Mädchen in Bergnot: Hüttenwirt hörte Rufe und alarmierte Helfer

Zwei Mädchen im Alter von 13 und 14 Jahren sind am Samstagvormittag am Spielberghorn in den Kitzbüheler Alpen an der Grenze zwischen Salzburg und Tirol in Bergnot geraten.

Sie hatten eine Abkürzung nehmen wollen und waren in unwegsames Felsgelände gekommen, berichtete die Bergrettung Salzburg. Die beiden wurden abgeseilt und unverletzt ins Tal gebracht.

Hüttenwirt alarmierte Retter

Der Hüttenwirt der Lindlalm hörte die Hilferufe der zwei und alarmierte die Bergrettung. „Ein Voraustrupp stieg zu den Jugendlichen auf. Sie sicherten die beiden Mädchen und seilten sie etwa 100 Meter weit ab“, schildert Georg Wölfler von der Bergrettung Leogang.

Danach haben die Bergretter die Teenager am Seil zum Wanderweg zurückgeleitet. Die Polizei brachte die beiden, die den Zwischenfall unverletzt überstanden, schließlich ins Tal.