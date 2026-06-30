Holzschlägerung in Tirol endet für 55-Jährigen tödlich

Im Gemeindegebiet von Pfunds hat sich am Montagvormittag ein tödlicher Forstunfall ereignet.

Ein 55-jähriger Rumäne kam bei Holzschlägerarbeiten ums Leben, nachdem er von einem Baum am Oberkörper getroffen und eingeklemmt worden war. Dabei erlitt er schwere Verletzungen.

Notarzthubschrauber im Einsatz

Trotz umgehend eingeleiteter Rettungskette und Erstversorgung durch die Besatzung des Notarzthubschraubers C5 konnte das Leben des Mannes nicht gerettet werden. Der 55-Jährige erlag seinen schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle.