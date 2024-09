Mehrere Motorradunfälle in Tirol: Fahrer verletzt

Auf den Tiroler Straßen sind am Samstag mehrere Motorradlenker verunfallt .

In Tarrenz (Bez. Imst) verlor gegen 18.00 Uhr ein 24-Jähriger auf der B189 die Kontrolle über seine Maschine und überschlug sich mehrfach. Der Schwerverletzte wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck gebracht, so die Tiroler Polizei.

Frau gegen Randstein geprallt

Ebenfalls ohne Fremdeinwirkung kam in Elmen (Bez. Reutte) eine 29-jährige Münchnerin zu Sturz. Kurz vor 16.00 Uhr hatte sie sich auf einer Landesstraße verbremst und war gegen einen Randstein geprallt. Sie wurde mit der Rettung ins Krankenhaus in Reutte gebracht.