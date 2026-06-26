Mann in Tiroler Wohnung niedergestochen: Hintergründe weiter unklar

Im Fall jenes Mannes, der Donnerstagnachmittag in einer Wohnung im Innsbrucker Stadtteil Wilten im Zuge einer Auseinandersetzung von einem vorerst unbekannten Täter niedergestochen worden ist, gibt es offenbar vorerst weiter keine heiße Spur.

Die Hintergründe der Tat blieben zunächst unklar. Das Opfer befand sich in „äußerst kritischem Zustand“ in der Innsbrucker Klinik, sagte LKA-Ermittler Philipp Rapold zur APA am Freitag. Es liefen Umfelderhebungen und Vernehmungen.