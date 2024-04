Alkolenker verursachte schweren Unfall und landete auf dem Dach

Ein schwer alkoholisierter 28-jähriger Autofahrer hat am Samstagabend in Kartitsch (Bezirk Lienz) einen Unfall verursacht und wurde dabei verletzt. Er fuhr gegen 20.45 Uhr auf der Gailtalstraße B 111 auf ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Auto auf und schleuderte auf die Gegenfahrbahn. Dort erfasste er ein von einem 18-Jährigen gelenktes Auto. Das Fahrzeug des Alkolenkers blieb 30 Meter weiter auf dem Dach liegen, der Mann konnte selbst herausklettern.

Der 18-Jährige und seine 43-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Ihr Auto wurde stark beschädigt. Der 28-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Lienz gebracht.