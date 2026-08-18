Toter und Schwerverletzter nach Crash auf Inntalautobahn

Ein schwerer Verkehrsunfall auf der Tiroler Inntalautobahn (A12) bei Mötz (Bezirk Imst) hat Dienstagfrüh einen Toten und einen Schwerverletzten gefordert.

Ein Pkw und ein Transporter waren in einem Baustellenbereich aus unbekannter Ursache frontal zusammengestoßen. Die schwer verletzte Person wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. Die Autobahn war im betroffenen Bereich mehr als zwei Stunden lang gesperrt, sagte ein Polizeisprecher zur APA.

Genauere Informationen lagen vorerst nicht vor. Der Verkehr wurde zwischenzeitlich über die Tiroler Straße (B 171) umgeleitet. Gegen 9.40 Uhr wurde die Sperre der Autobahn laut ORF Tirol wieder aufgehoben.