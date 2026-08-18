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Passanten sahen Person im Inn treiben: Suchaktion
In Tirol suchten Feuerwehr, Wasserrettung und Polizei stundenlang nach einer angeblich treibenden Person. Die Suche wurde eingestellt.
Zusammenfassung
- Passanten sahen am Montagfrüh in Silz eine angeblich im Inn treibende Person.
- Eine großangelegte Suchaktion mit Feuerwehren, Wasserrettung, Polizei, Drohne und Hubschrauber wurde eingeleitet.
- Die Suche verlief ergebnislos und wurde gegen 17.45 Uhr vorläufig eingestellt.
Eine großangelegte Suchaktion nach einer angeblich im Tiroler Inn treibenden Person hat am Montag ein Großaufgebot an Einsatzkräften in Atem gehalten.
Die Person war in der Früh von Passanten in Silz (Bezirk Imst) gesehen worden. Die Suche verlief jedoch ergebnislos und wurde gegen 17.45 Uhr vorläufig eingestellt.
An der Suchaktion waren die Feuerwehren Oetz, Sautens, Ötztal Bahnhof, Silz und Rietz, die Wasserrettung, mehrere Polizeistreifen, eine Drohne und ein Polizeihubschrauber beteiligt. Gesucht wurde auch entlang der Ötztaler Ache.
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