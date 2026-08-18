Passanten sahen Person im Inn treiben: Suchaktion

Eine großangelegte Suchaktion nach einer angeblich im Tiroler Inn treibenden Person hat am Montag ein Großaufgebot an Einsatzkräften in Atem gehalten.

Die Person war in der Früh von Passanten in Silz (Bezirk Imst) gesehen worden. Die Suche verlief jedoch ergebnislos und wurde gegen 17.45 Uhr vorläufig eingestellt.