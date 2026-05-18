Radfeld: 19-Jährige fährt mit Pkw auf Reisebus auf – zwei Verletzte

Eine 19-jährige deutsche Pkw-Lenkerin ist am frühen Sonntagabend in einem Baustellenbereich auf der Tiroler Inntalautobahn (A12) bei Radfeld (Bezirk Kufstein) mit überhöhter Geschwindigkeit auf einen Reisebus aufgefahren.

Die Lenkerin sowie eine weitere Person, die sich in ihrem Auto befand, wurden dabei verletzt und in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert, berichtete die Polizei am Montag. Die 67 Insassen des von einem 40-Jährigen gelenkten Reisebusses blieben unverletzt.

Ersthelfer befreiten Pkw-Insassen aus Wrack

Die 19-Jährige war gegen 18.30 Uhr auf dem zweiten Fahrstreifen in Fahrtrichtung Osten, der Bus auf dem ersten Fahrstreifen. Laut Zeugen krachte das Auto am Beginn einer Fahrbahnverschränkung bzw. im Bereich der Baustelle in das Heck des Reisebusses. Die beiden Fahrzeuge kamen nach mehreren Metern zum Stillstand. Die Insassen des Pkw waren nicht eingeklemmt und wurden durch Ersthelfer aus dem Wrack befreit. Am Auto entstand vermutlich Totalschaden, hieß es.