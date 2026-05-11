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Tirol

Innsbruck: Raser (20) muss Auto nach 192 km/h auf A12 abgeben

Dem Raser wurde derFührerschein abgenommen und sein Auto beschlagnahmt.
11.05.2026, 09:23

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Ein Polizist in Uniform geht an einem silbernen Polizeiauto mit blauen und roten Streifen vorbei.

Ein 20-jähriger Pkw-Lenker ist der Polizei am späten Sonntagabend auf der Tiroler Inntalautobahn (A12) bei Innsbruck mit 192 statt der erlaubten 100 km/h ins Netz gegangen.

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Dem jungen Mann wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen und das Auto beschlagnahmt, berichtete die Exekutive am Montag. Der 20-Jährige wird der zuständigen Behörde angezeigt, hieß es.

Innsbruck
Agenturen  | 

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