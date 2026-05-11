Innsbruck: Raser (20) muss Auto nach 192 km/h auf A12 abgeben

Ein 20-jähriger Pkw-Lenker ist der Polizei am späten Sonntagabend auf der Tiroler Inntalautobahn (A12) bei Innsbruck mit 192 statt der erlaubten 100 km/h ins Netz gegangen.

Dem jungen Mann wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen und das Auto beschlagnahmt, berichtete die Exekutive am Montag. Der 20-Jährige wird der zuständigen Behörde angezeigt, hieß es.