Inntalautobahn: Frau flüchtete mit Kindern im Auto vor Polizei

Eine 22-jährige Frau ist am Mittwoch mit zwei Kindern im Auto nach einer zu schnellen Fahrt auf der Tiroler Inntalautobahn (A12) bei Vomp (Bezirk Schwaz) vor der Polizei geflüchtet. Der Pkw war einer Zivilstreife aufgefallen, teilte die Polizei mit.

Versuchte Flucht

Als die Beamten den Pkw der Frau von der Autobahn ableiten wollten, wechselte diese am Ende des Verzögerungsstreifens plötzlich wieder auf die Fahrbahn. Die Flucht endete nach kurzer Zeit. Die 22-Jährige besaß keinen Führerschein.

Zu dem Vorfall war es gegen 8.30 Uhr gekommen. Der Pkw der jungen Mutter wurde bereits kurz nach der versuchten Flucht angehalten, hieß es. Nicht nur führte die Frau ihre beiden Kinder im Alter von drei und fünf Jahren im Auto mit sich, auch bestanden an diesem mehrere technische Mängel.