Stau-Ende auf A12 übersehen: Lkw-Fahrer (25) in Kabine eingeklemmt

Ein Lkw-Fahrer verursachte auf der A12 einen Auffahrunfall und wurde dabei selbst schwer verletzt.
04.03.2026, 14:49

Ein 25-jähriger Lkw-Lenker ist Mittwochfrüh bei einem Auffahrunfall auf der Tiroler Inntalautobahn (A12) bei Ebbs (Bezirk Kufstein) schwer verletzt worden.

In Fahrerkabine eingeklemmt

Der Afghane dürfte das Ende eines Staus übersehen haben, berichtete die Polizei. Der Mann wurde in der Fahrerkabine eingeklemmt und von der Feuerwehr aus dem schwer beschädigten Lkw befreit. 

Er wurde daraufhin mit der Rettung in das Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert.

Agenturen 

