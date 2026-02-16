Schneefall, Unfälle und Straßensperren sorgen für Chaos in Tirol

Die teils kräftigen Schneefälle Montagfrüh haben den Straßenverkehr in Tirol teils stark beeinträchtigt. Straßensperren, Unfälle und Staus waren die Folge.

Die Inntalautobahn (A12) war im Oberland im Bereich der Tunnel bei Zams und Landeck kurzzeitig gesperrt. Auch die Fernpassstraße (B 179) war aufgrund hängengebliebener Lkw nicht befahrbar. "Die Situation entspannt sich jetzt aber zunehmend", hieß es von der Verkehrsabteilung der Polizei zur APA.

Die Schneekettenpflicht - wie auf der Arlbergstraße (B 197) - sei jedoch teilweise nach wie vor aufrecht und die Staus hätten sich noch nicht aufgelöst. Auf der Loferer Straße (B 178) im Bezirk Kitzbühel herrscht beispielsweise Kettenpflicht.

Unfall forderte drei Verletzte

Dort ereignete sich im Frühverkehr bei Waidring ein Unfall mit drei Verletzten. Aufgrund einer Totalsperre gab es umfangreiche Verzögerungen. Von kurzzeitigen Sperren war auch die Mieminger Straße (B 189) und die Mötzer Straße (L 236) betroffen.