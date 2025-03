Trotz Denkmalschutz: Abriss von über 500 Jahre altem Tiroler Gasthof

Der letzte Hoffnungsschimmer von Landeskonservatorin Gabriele Neumann und einer kleinen Bürgerinitiative im grenznahen Tiroler Dorf Gries am Brenner ist am Donnerstag erloschen. Wie das Land Tirol bestätigt, hat die Bezirkshauptmannschaft (BH) Innsbruck am Vormittag einen Antrag des Bundesdenkmalamts abgewiesen, einen Totalabbruch des "Weißen Rössl" zu untersagen.