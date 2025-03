Abrissversuch eines denkmalgeschützten Gasthofs gerade noch gestoppt

2023 hat ein Großbrand den Dachstuhl eines fast 600 Jahre alten Tiroler Gasthofs in Gries am Brenner zerstört. Seither dringen Schnee und Regen ungehindert ins denkmalgeschützte Gebäude und nagen an der Substanz. Seit Mittwoch klafft nun auch noch ein Loch in der Seitenflanke des Hauses, das ein Bagger hineingerissen hat.