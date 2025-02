Fünf nach zwölf für Baujuwel: Gasthof droht trotz Denkmalschutz der Abriss

Über den Brenner queren Reisende und Wirtschaftstreibende bereits seit Jahrhunderten die Alpen. Ein paar Kilometer unterhalb des Passes auf Nordtiroler Seite legt auch ein direkt an der Bundesstraße gelegener Gasthof Zeugnis über diese Geschichte ab.

Das denkmalgeschützte „Weiße Rössl“ in Gries am Brenner wurde urkundlich erstmals 1455 erwähnt. Es hat Hungrigen, Durstigen und Müden weit über 500 Jahre hinweg ein Dach über dem Kopf gegeben. Doch im Mai 2023 ist dieses Dach bei einem Großbrand in Flammen aufgegangen.

Haus voller Schätze

Seither haben Eigentümer und Bundesdenkmalamt über einen provisorischen Schutz des Gemäuers, das Wind und Wetter schutzlos ausgeliefert ist, gestritten.