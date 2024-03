Tirol: Betrunkener beschimpfte bei Wohnungsbrand die Feuerwehrleute

Ein alkoholisierter 34-Jähriger ist Sonntagvormittag am Boden liegend in einer verrauchten Wohnung im Tiroler Telfs (Bezirk Innsbruck-Land) vorgefunden worden. Der Grund für den Rauch waren angebrannte Speisen am Herd gewesen.

Der Alkoholisierte weigerte sich, von der Feuerwehr aus der Wohnung und in ärztliche Versorgung gebracht zu werden. Stattdessen beschimpfte er die Einsatzkräfte.

Brandgeruch

Der Mann, der zur Miete wohnte, wurde verwaltungsrechtlich angezeigt. Zuvor war der Polizei starker Brandgeruch angezeigt worden. Beim Eintreffen der Beamten war auch bereits die Feuerwehr Telfs an Ort und Stelle.

Feuerwehrleute sahen durch das Fenster im Erdgeschoß den am Boden liegenden Mann. Um in die Wohnung zu gelangen, schlugen sie eine Fensterscheibe ein und traten mit schwerem Atemschutz ins Innere.