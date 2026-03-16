Blumen und Gotteslob in Brand gesetzt: Vandalen wüteten in Tiroler Kirche

Vandalen haben offenbar am frühen Sonntagabend in der Pfarrkirche im Tiroler Absam (Bezirk Innsbruck-Land) gewütet. Die Einbrecher setzten unter anderem eine unter einem Kruzifix stehende Vase mit Kunstblumen, mehrere Seiten aus Gotteslobbüchern sowie Kärtchen mit religiösen Abbildungen in Brand.

Zusätzlich wurden zwei Desinfektionsmittelflaschen über die Gegenstände ausgeschüttet und der Inhalt eines Weihwasserkessels auf dem Boden entleert.