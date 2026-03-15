Innsbruck: 31-Jähriger soll Ehefrau getötet und Suizid verübt haben
Ein 31-Jähriger soll in Innsbruck zuerst seine 37-jährige Ehefrau und anschließend sich selbst getötet haben. Die Leichen wurden Sonntagvormittag im Stiegenhaus eines Mehrparteienhauses entdeckt, berichtete die Polizei am Nachmittag. Der Mann soll ersten Erkenntnissen zufolge seine Frau mit einem Küchenmesser erstochen und Suizid verübt haben. Erst am Vortag hatte die Frau Anzeige gegen ihren Mann erstattet, da er sie zuletzt öfter geschlagen und bedroht haben soll.
- bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at;
- beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF): www.aoef.at;
- im Gewaltschutzzentrum Wien: 01-5853288, https://www.gewaltschutzzentrum.at/wien/;
- beim 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien: 01-71719;
- bei den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800-700-217;
- beim Polizei-Notruf: 133
- sowie mit dem "Stillen Notruf" in der DEC112 App, um nahezu unbemerkt Hilfe zu rufen.
Der Türke bestritt die Taten jedoch vehement, hieß es. Es wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot gegen ihn ausgesprochen. Dies dürfte jedoch keine Wirkung gezeigt haben. Die Ermittler gingen davon aus, dass der Mann zur Wohnung zurückgekehrt und die Tür gewaltsam geöffnet haben soll. Aufgrund der Situation, wie die Leichen aufgefunden worden waren, dürfte die Österreicherin versucht haben zu flüchten.
Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums.
Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.
- Rat auf Draht ist die österreichische Notrufnummer für Kinder und Jugendliche. Die Nummer ist unter 147 rund um die Uhr anonym und kostenlos erreichbar.
- Die Ö3-Kummernummer ist unter 116 123 täglich von 16 bis 24 Uhr und ebenfalls anonym erreichbar.
- Die Telefonseelsorge ist unter der kostenlosen Telefonnummer 142 rund um die Uhr als vertraulicher Notrufdienst jeden Tag des Jahres erreichbar.
- Auf der Website www.bittelebe.at finden Angehörige/Freunde von Menschen mit Suizidgedanken Hilfe.
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