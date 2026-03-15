Femizid

Innsbruck: 31-Jähriger soll Ehefrau getötet und Suizid verübt haben

Die Frau soll wegen Bedrohung zuvor Anzeige gegen ihren Mann erstattet haben.
Anna Perazzolo
15.03.2026, 14:53

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Absperrband mit der Aufschrift „Polizei“ vor unscharf beleuchteter Straße in der Nacht.

Ein 31-Jähriger soll in Innsbruck zuerst seine 37-jährige Ehefrau und anschließend sich selbst getötet haben. Die Leichen wurden Sonntagvormittag im Stiegenhaus eines Mehrparteienhauses entdeckt, berichtete die Polizei am Nachmittag. Der Mann soll ersten Erkenntnissen zufolge seine Frau mit einem Küchenmesser erstochen und Suizid verübt haben. Erst am Vortag hatte die Frau Anzeige gegen ihren Mann erstattet, da er sie zuletzt öfter geschlagen und bedroht haben soll.

Der Türke bestritt die Taten jedoch vehement, hieß es. Es wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot gegen ihn ausgesprochen. Dies dürfte jedoch keine Wirkung gezeigt haben. Die Ermittler gingen davon aus, dass der Mann zur Wohnung zurückgekehrt und die Tür gewaltsam geöffnet haben soll. Aufgrund der Situation, wie die Leichen aufgefunden worden waren, dürfte die Österreicherin versucht haben zu flüchten.

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