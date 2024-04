45-Jähriger in Tirol von Lkw erfasst: Schwer verletzt

Ein 45-jähriger Arbeiter ist Montagfrüh in einem Baustellenbereich auf einer Gemeindestraße in Eben am Achensee in Tirol (Bezirk Schwaz) von einem rückwärts fahrenden Lkw erfasst und schwer verletzt worden.

Der Mann hatte mit einer Asphaltschneidemaschine Arbeiten durchgeführt, als er zwischen dem Schwerfahrzeug und der Maschine eingeklemmt wurde. Der Lkw war von einem 29-Jährigen gelenkt worden.