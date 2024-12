Tirol: 30-Jähriger bei Paragleitunfall verunglückt

Ein 30-jähriger Mann ist am Sonntagnachmittag beim Paragleiten am Hafelekar nördlich von Innsbruck tödlich verunglückt.

Beim Abheben habe der Mann eine doppelte Rolle gemacht und dabei so an Höhe verloren, dass er mit voller Wucht in einer steilen Rinne aufschlug, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Drei Personen eilten daraufhin zur Absturzstelle und leisteten Erste Hilfe. Der Mann erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.