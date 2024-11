Tirol: 14-Jähriger nach Messerattacke auf Kuh festgenommen

Ein 14-jähriger Kosovare hat offenbar am Samstag im Tiroler Landeck in einem Stall mehrfach auf eine Kuh eingestochen und diese schwer verletzt. Der Jugendliche war in den Stall eingedrungen, teilte die Polizei mit. Eine Nachbarin nahm den Burschen in der Nähe wahr und verscheuchte diesen durch lautes Schreien. Der Jugendliche wurde später von der Polizei festgenommen. Es wird demnach wegen des Verdachts auf Tierquälerei und Übertretungen nach dem Waffengesetz ermittelt.