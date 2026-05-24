Flucht vor Polizei: Junger Raser (19) verursacht schweren Verkehrsunfall
Ein Autoraser hat am Samstagnachmittag im Stubaital (Bezirk Innsbruck-Land) einen Verkehrsunfall mit drei Verletzten verursacht. Der 19-Jährige war auf der B183 im Ortsgebiet von Neustift-Dorf mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und fuhr einer Polizeistreife davon, die ihn aufhalten wollte. Wenige Minuten später geriet der Raser in Neustift-Neder auf der Zeggerbrücke auf die Gegenfahrbahn und krachte gegen ein entgegenkommendes Auto.
Das entgegenkommende Fahrzeug wurde über eine Böschung geschleudert und landete fünf Meter unterhalb der Fahrbahn. Der 59-jährige Lenker aus Deutschland und sein 21-jähriger Mitfahrer erlitten leichtere Verletzungen und wurden mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der 19-jährige mutmaßliche Unfallverursacher wurde schwer verletzt mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen.
An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die B 183 war während der Bergungsarbeiten zwischen 18.00 Uhr und 19.20 Uhr gesperrt, wodurch es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam, berichtete die Polizei.
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