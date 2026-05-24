Ein Autoraser hat am Samstagnachmittag im Stubaital (Bezirk Innsbruck-Land) einen Verkehrsunfall mit drei Verletzten verursacht. Der 19-Jährige war auf der B183 im Ortsgebiet von Neustift-Dorf mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und fuhr einer Polizeistreife davon, die ihn aufhalten wollte. Wenige Minuten später geriet der Raser in Neustift-Neder auf der Zeggerbrücke auf die Gegenfahrbahn und krachte gegen ein entgegenkommendes Auto.

Das entgegenkommende Fahrzeug wurde über eine Böschung geschleudert und landete fünf Meter unterhalb der Fahrbahn. Der 59-jährige Lenker aus Deutschland und sein 21-jähriger Mitfahrer erlitten leichtere Verletzungen und wurden mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der 19-jährige mutmaßliche Unfallverursacher wurde schwer verletzt mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen.