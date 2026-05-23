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Oberösterreich

Fahrerflucht und Alkohol: Wienerin nach Unfall in Oberösterreich gestoppt

Eine alkoholisierte 28-Jährige flüchtete nach einem Unfall in Ansfelden, wurde auf der A1 von der Polizei gestoppt und angezeigt.
23.05.2026, 12:15

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Zwei Polizeifahrzeuge stehen nachts mit eingeschaltetem Blaulicht auf einer beleuchteten Straße.

In Ansfelden im Bezirk Linz-Land kam es am späten Freitagabend zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Eine 28-jährige Wienerin stieß mit ihrem Pkw im Bereich der Haidner Straße mit einem anderen Fahrzeug zusammen. Danach fuhr sie einfach weiter, ohne ihre Daten zu hinterlassen, berichtet die Polizei.

200 Meter Verwüstung: Alko-Lenker richtete großen Schaden an

Nach der Kollision fuhr die 28-Jährige auf die Westautobahn (A1) auf. Eine Fahndung war erfolgreich: Eine Polizeistreife hielt die 28-Jährige nach kurzer Zeit an. Ein Alkomattest ergab einen Wert von knapp über 1,1 Promille.

Führerschein weg, aber keine Verletzten

Die Polizei nahm der Wienerin den Führerschein vorläufig ab, die Weiterfahrt wurde ihr untersagt. Sie wird wegen mehrerer Delikte angezeigt. Glimpflich verlief der Abend zumindest in einer Hinsicht: Alle an dem Unfall beteiligten Personen blieben unverletzt.

Blaulicht Oberösterreich
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