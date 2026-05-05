Feuerwehr

200 Meter Verwüstung: Alko-Lenker richtete großen Schaden an

Ein 45-jähriger Alkolenker verursachte in Riedlingsdorf einen Unfall mit mehreren beschädigten Objekten.
05.05.2026, 10:08

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Umgestürzte Straßenlaterne liegt auf dem Gehweg, daneben beschädigte Pflanzen und ein abgebrochener Ast.

Ein SUV hat am Montagabend in Riedlingsdorf für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Um 22:18 Uhr wurden die Mitglieder der Feuerwehr zu einer Fahrzeugbergung mit dem Zusatz „Pkw gegen Straßenlaterne“ in die Obere Hauptstraße alarmiert.

Nach der Einteilung durch den Einsatzleiter rückten 19 Feuerwehrmitglieder mit Kleinrüstfahrzeug, Tanklöschfahrzeug sowie Löschfahrzeug mit Abschleppanhänger zum Einsatzort aus, der sich nur wenige Meter vom Feuerwehrhaus entfernt befand.

Im Bereich des Dorfplatzes zog das Fahrzeug eine Spur der Verwüstung über rund 200 Meter. Ein 45-jähriger Lenker kam mit seinem Pkw auf der rechten Seite von der Fahrbahn ab und touchierte zunächst seitlich einen Lieferwagen. Anschließend verfehlte er den Maibaum knapp, prallte jedoch gegen einen Laternenmast mit Wegweiser sowie gegen zwei Bäume.

Der Lenker blieb unverletzt. Der Alkotest verlief laut Polizei positiv.

Zwei Feuerwehrleute stehen nachts neben einem beschädigten Auto auf einer Straße, Blaulichter sind im Hintergrund zu sehen.

Ein 45-jähriger Alkolenker verursachte in Riedlingsdorf einen Unfall mit mehreren beschädigten Objekten.

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Nach der Unfallaufnahme durch die Exekutive wurde die Unfallstelle gereinigt. Der umgefahrene Laternenmast wurde stromlos geschaltet und von der Straße entfernt. Das Unfallfahrzeug wurde geborgen und gesichert abgestellt.

Nach rund 90 Minuten stellte die Feuerwehr die Einsatzbereitschaft wieder her.

Oberwart Burgenland
kurier.tv, PEKO  | 

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