200 Meter Verwüstung: Alko-Lenker richtete großen Schaden an

Ein SUV hat am Montagabend in Riedlingsdorf für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Um 22:18 Uhr wurden die Mitglieder der Feuerwehr zu einer Fahrzeugbergung mit dem Zusatz „Pkw gegen Straßenlaterne“ in die Obere Hauptstraße alarmiert. Nach der Einteilung durch den Einsatzleiter rückten 19 Feuerwehrmitglieder mit Kleinrüstfahrzeug, Tanklöschfahrzeug sowie Löschfahrzeug mit Abschleppanhänger zum Einsatzort aus, der sich nur wenige Meter vom Feuerwehrhaus entfernt befand.

Im Bereich des Dorfplatzes zog das Fahrzeug eine Spur der Verwüstung über rund 200 Meter. Ein 45-jähriger Lenker kam mit seinem Pkw auf der rechten Seite von der Fahrbahn ab und touchierte zunächst seitlich einen Lieferwagen. Anschließend verfehlte er den Maibaum knapp, prallte jedoch gegen einen Laternenmast mit Wegweiser sowie gegen zwei Bäume. Der Lenker blieb unverletzt. Der Alkotest verlief laut Polizei positiv.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © FF Riedlingsdorf Ein 45-jähriger Alkolenker verursachte in Riedlingsdorf einen Unfall mit mehreren beschädigten Objekten.