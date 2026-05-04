Großeinsatz der Polizei im Südburgenland: Cobra rückt mit Panzerwagen an

Nach Beobachtungen vor Ort sind mehrere Polizeifahrzeuge im Einsatz, darunter Blaulichtbusse und Funkstreifen. Auch eine Drohne soll eingesetzt werden. Zudem wurden Einsatzkräfte der Spezialeinheit Cobra sowie ein gepanzertes Fahrzeug im Bereich St. Martin beobachtet.

In St. Martin in der Wart (Bezirk Oberwart) läuft derzeit ein größerer Polizeieinsatz . Die Polizei bestätigte den Einsatz auf KURIER-Anfrage, nähere Details lagen zunächst aber nicht vor.

Unklar ist derzeit, aus welchem Anlass der Einsatz läuft und ob eine unmittelbare Gefahr für die Bevölkerung besteht. Die Polizei verwies vorerst auf eine spätere Auskunft. Der KURIER berichtet, sobald nähere Informationen vorliegen.

Cobra sichert Haustor

Auch Hubschrauber ist vor Ort. So etwas haben wir hier noch nicht gesehen, sagt eine Frau aus St. Martin. Mehr als 50 Schaulustige beobachten den Poliezeieinsatz. Die schwer bewaffneten Beamten sichern ein Haustor auf der Hauptstraße. "Sie haben einen Hund reingeschickt", sagt ein Beobachter.

Update folgt

Weitere Details werden nach offizieller Bestätigung durch die Polizei ergänzt.