90 km/h zu schnell: Raser flüchtet auf Westautobahn vor Polizei

Zu einem gefährlichen Vorfall auf der A1 Westautobahn kam es am späten Freitagabend im Bereich Enns im Bezirk Linz-Land : Eine Polizeistreife wurde auf einen Pkw aufmerksam, dessen Lenker durch eine auffällige Fahrweise auf sich aufmerksam machte. Was folgte, war eine Nachfahrt mit massiven Geschwindigkeitsübertretungen – und endete mit der Beschlagnahme des Fahrzeugs.

Der Fahrer nahm die Autobahnausfahrt Enns Ost in Richtung Steyr und beschleunigte sein Fahrzeug massiv, wie die Polizei berichtet. Während die Beamten das Fahrzeug verfolgten, fuhr der Lenker innerhalb und außerhalb von Ortschaften jeweils um mehr als 90 km/h zu schnell. Schließlich gelang es den Polizisten, den Pkw anzuhalten und den Fahrer zu kontrollieren.

Führerschein weg, Fahrzeug beschlagnahmt

Hinter dem Steuer saß ein 23-jähriger Mann aus dem Bezirk Linz-Land. Der Pkw, der auf den Vater des jungen Mannes zugelassen ist, wurde von den Beamten beschlagnahmt. Dem Lenker wurde zudem der Führerschein vorläufig abgenommen. Er wird wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen angezeigt.