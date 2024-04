SPÖ Tirol: Yildirim erneut zur Spitzenkandidatin für Nationalratswahl gekürt

Die Tiroler SPÖ hat am Samstag bei einem außerordentlichen Landesparteitag in Völs (Bezirk Innsbruck-Land) ihre Spitzenkandidatin für die Nationalratswahl im Herbst gekürt. Justizsprecherin Abg. Selma Yildirim wird erneut die Landesliste anführen und wurde mit 65,8 Prozent gewählt.

Mit dem Wörgler LAbg. Christian Kovacevic hatte Yildirim einen Gegenkandidaten, der nun Listenplatz vier belegen wird. SPÖ-Chef LHStv. Georg Dornauer glaubte an den ersten Platz für die Roten.

"Wir können drei Mandate und mehr schaffen"

Yildirim, die bereits seit 2017 im Nationalrat sitzt, freute sich über die "gute Stimmung" am Landesparteitag, die man für den Wahlkampf brauchen werde. "Wir können drei Mandate und mehr schaffen", steckte sich die Tiroler Landesfrauenvorsitzende und stellvertretende Bundesparteivorsitzende ambitionierte Ziele.

Im Vorfeld der Kandidatinnenkür meinte Yildirim, die in der Innsbrucker SPÖ verankert ist, dass sie eine "Begeisterung und starke Bewegung" spüre und hielt fest: "Fakt ist, wir sind wieder im Spiel." Sie fand, dass "sozialdemokratische Ideen aktuell und wichtig wie eh und je" seien. In Tirol sehe man schließlich, "was möglich ist" und sie lobte den Beschluss der schwarz-roten Landesregierung zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Kinderbetreuung.