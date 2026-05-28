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Tirol

Einsatz in Tirol: Segelflugzeug abgestürzt

Der Absturz soll sich im Bereich des Breitenkopfs ereignet haben. Untersuchungen laufen.
28.05.2026, 13:56

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Ein Segelflugzeug fliegt vor einer bewaldeten Hügellandschaft.

Ein Segelflugzeug ist am frühen Donnerstagnachmittag im Tiroler Ehrwald (Bezirk Reutte) abgestürzt. Der Absturz ereignete sich im Bereich des Breitenkopfs, bestätigte eine Polizeisprecherin der APA einen Bericht der Online-Ausgaben von Tiroler Tageszeitung und Kronen Zeitung.

Vermisstes Segelflugzeug in Tirol gefunden – Pilot tot

Näheres zu möglichen Verletzten oder dem Unfallhergang war noch nicht bekannt. 

Mehr dazu in Kürze.

Agenturen  | 

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