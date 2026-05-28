Einsatz in Tirol: Segelflugzeug abgestürzt

Ein Segelflugzeug ist am frühen Donnerstagnachmittag im Tiroler Ehrwald (Bezirk Reutte) abgestürzt. Der Absturz ereignete sich im Bereich des Breitenkopfs, bestätigte eine Polizeisprecherin der APA einen Bericht der Online-Ausgaben von Tiroler Tageszeitung und Kronen Zeitung.

Näheres zu möglichen Verletzten oder dem Unfallhergang war noch nicht bekannt.

Mehr dazu in Kürze.