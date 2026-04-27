Vermisstes Segelflugzeug in Tirol gefunden – Pilot tot

Ein vermisstes Segelflugzeug ist in Tirol abgestürzt. Der Pilot kam dabei ums Leben.

In der Nacht auf den 27. April hatten italienische Behörden die österreichische Polizei alarmiert, nachdem ein Segelflugzeug als vermisst gemeldet worden war. Hinweise deuteten darauf hin, dass sich die Maschine im Bereich Obernberg am Brenner befinden könnte.