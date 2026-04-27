Vermisstes Segelflugzeug in Tirol gefunden – Pilot tot
Ein vermisstes Segelflugzeug ist in Tirol abgestürzt. Der Pilot kam dabei ums Leben.
In der Nacht auf den 27. April hatten italienische Behörden die österreichische Polizei alarmiert, nachdem ein Segelflugzeug als vermisst gemeldet worden war. Hinweise deuteten darauf hin, dass sich die Maschine im Bereich Obernberg am Brenner befinden könnte.
Daraufhin wurde eine groß angelegte Suchaktion gestartet. Neben der Polizei waren auch die Bergrettung Obernberg/Gries sowie ein Polizei- und ein Rettungshubschrauber im Einsatz.
Obduktion wurde angeordnet
Am Montagmorgen gegen 8.45 Uhr wurde das Wrack schließlich im alpinen Gelände in Vinaders, einem Ortsteil von Gries am Brenner, entdeckt. Für den Piloten, der sich allein an Bord befand, kam jede Hilfe zu spät – er konnte nur noch tot geborgen werden.
Eine Obduktion wurde angeordnet, die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.
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