Tirol

Waldbrand in Sölden gelöscht: Ursache war eine Zigarette

Rund 60 Feuerwehrleute mussten am Sonntag ausrücken. Die Gefahr konnte gebannt werden.
27.04.2026, 09:09

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Flammen und dichter Rauch breiten sich auf einer bewaldeten Hangfläche bei Sölden im Ötztal aus.

Eine „fahrlässig entsorgte Zigarette“ dürfte laut Polizei für einen Waldbrand Sonntagabend in Sölden im Tiroler Ötztal verantwortlich gewesen sein.

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Das Feuer entstand auf einer Fläche von rund 3.000 Quadratmetern im trockenen Gras direkt neben der Venter Straße (L 240), berichtete die Exekutive. Rund 60 Feuerwehrleute rückten aus und brachten den Brand rasch unter Kontrolle, hieß es. Nach eineinhalb Stunden wurde „Brand aus“ gegeben. 

Waldbrand
Agenturen  | 

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