Eine „fahrlässig entsorgte Zigarette“ dürfte laut Polizei für einen Waldbrand Sonntagabend in Sölden im Tiroler Ötztal verantwortlich gewesen sein.

Das Feuer entstand auf einer Fläche von rund 3.000 Quadratmetern im trockenen Gras direkt neben der Venter Straße (L 240), berichtete die Exekutive. Rund 60 Feuerwehrleute rückten aus und brachten den Brand rasch unter Kontrolle, hieß es. Nach eineinhalb Stunden wurde „Brand aus“ gegeben.