Kinder "spielen" Lagerfeuer: Waldbrand in Tirol

Zwei spielende Kinder haben am Mittwochnachmittag in Längenfeld (Bezirk Imst) einen Waldbrand ausgelöst.

Wie die Landespolizeidirektion Tirol am Donnerstag in der Früh mitteilte, hatten die beiden Neunjährigen mit Gras, Ästen und einem Anzündwürfel ein Lagerfeuer in einem Waldstück im Ortsteil Gries entzündet. Das Feuer geriet aufgrund von Trockenheit und Wind außer Kontrolle und breitete sich auf 1.000 Quadratmeter aus.