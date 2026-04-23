Kinder "spielen" Lagerfeuer: Waldbrand in Tirol
Zusammenfassung
- Zwei neunjährige Kinder verursachten in Längenfeld (Tirol) durch ein Lagerfeuer einen Waldbrand.
- Das Feuer breitete sich wegen Trockenheit und Wind auf 1.000 Quadratmeter aus und wurde von rund 70 Einsatzkräften bekämpft.
- Nach etwa zwei Stunden war der Brand gelöscht, Personen kamen nicht zu Schaden.
Zwei spielende Kinder haben am Mittwochnachmittag in Längenfeld (Bezirk Imst) einen Waldbrand ausgelöst.
Wie die Landespolizeidirektion Tirol am Donnerstag in der Früh mitteilte, hatten die beiden Neunjährigen mit Gras, Ästen und einem Anzündwürfel ein Lagerfeuer in einem Waldstück im Ortsteil Gries entzündet. Das Feuer geriet aufgrund von Trockenheit und Wind außer Kontrolle und breitete sich auf 1.000 Quadratmeter aus.
Der gegen 17:13 Uhr begonnene Waldbrand sei von den Feuerwehren gemeinsam mit dem Bezirksflugdienst Imst bekämpft worden. Rund 70 Einsatzkräfte und zehn Fahrzeuge waren im Einsatz, auch der Polizeihubschrauber "Libelle Tirol" unterstützte die Maßnahmen.
Gegen 19.10 Uhr sei "Brand aus" gegeben worden. Personen seien nicht zu Schaden gekommen.
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