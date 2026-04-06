Waldbrand in Ollersdorf rasch gelöscht

Am Ostersonntag wurden die Feuerwehren Ollersdorf und Litzelsdorf um die Mittagszeit zu einem Waldbrand in Ollersdorf alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache war ein Feuer im Waldgebiet ausgebrochen, das sich aufgrund des Windes rasch auszubreiten drohte.

Dank des schnellen und koordinierten Eingreifens der Einsatzkräfte konnte der Brand zügig eingedämmt werden. Zusätzlich wurde eine Wärmebildkamera eingesetzt, um versteckte Glutnester aufzuspüren und ein erneutes Aufflammen zu verhindern.