Waldbrand in Ollersdorf rasch gelöscht
Am Ostersonntag wurden die Feuerwehren Ollersdorf und Litzelsdorf um die Mittagszeit zu einem Waldbrand in Ollersdorf alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache war ein Feuer im Waldgebiet ausgebrochen, das sich aufgrund des Windes rasch auszubreiten drohte.
Dank des schnellen und koordinierten Eingreifens der Einsatzkräfte konnte der Brand zügig eingedämmt werden. Zusätzlich wurde eine Wärmebildkamera eingesetzt, um versteckte Glutnester aufzuspüren und ein erneutes Aufflammen zu verhindern.
Nach rund eineinhalb Stunden konnte schließlich der Einsatz beendet werden. Insgesamt standen die Freiwillige Feuerwehr Ollersdorf mit drei Fahrzeugen und 20 Mitgliedern sowie die Freiwillige Feuerwehr Litzelsdorf mit zwei Fahrzeugen und elf Mitgliedern im Einsatz, ebenso die Polizei.
Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache laufen.
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