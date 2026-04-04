Vier Ratschenbuben wurden zu Lebensrettern

Der österliche Brauch des Ratschens hat im mittelburgenländischen Steinberg/Dörfl einem älteren Mann vermutlich das Leben gerettet. Vier Buben, die am Karsamstag frühmorgens durch Steinberg zogen, hörten Hilferufe aus einem Haus.

Nachdem die Buben – allesamt auch Mitglieder der Jugendfeuerwehr im Ort – vergeblich versucht hatten, die Tür zu öffnen, riefen sie ihre erwachsenen Kameradinnen und Kameraden zu Hilfe, erzählt die stellvertretende Feuerwehrkommandantin Katharina Baumgartner.