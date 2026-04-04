Feuerwehreinsatz

Unfall im Burgenland: Pkw kracht gegen Haus

Ein Autolenker verlor in Stinatz die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen ein Haus. Er wurde leicht verletzt.
04.04.2026, 10:09

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Ein Unfallauto mit stark beschädigter Front steht auf einer nächtlichen Straße, umgeben von Feuerwehrleuten und Einsatzfahrzeugen.

In Stinatz (Bezirk Güssing) hat ein Autolenker am späten Freitagabend die Kontrolle über seinen Pkw verloren. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab und verursachte dabei erheblichen Sachschaden.

Laut Angaben des Bezirksfeuerwehrkommandos riss der Wagen zunächst einen Baum um, bevor er mit voller Wucht gegen ein Einfahrtstor und eine Hausmauer prallte.

Mehrere Feuerwehrleute stehen auf einer nächtlichen Straße neben einem beschädigten Auto und einem zerstörten Holztor an einem Haus.

Ein Autolenker verlor in Stinatz die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen ein Haus. Er wurde leicht verletzt.

Der Lenker wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Feuerwehr musste den beschädigten Pkw bergen, auslaufenden Treibstoff binden, den umgerissenen Baum entfernen und das beschädigte Tor sichern.

Güssing
kurier.at, Agenturen, PEKO  | 

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