Unfall im Burgenland: Pkw kracht gegen Haus

In Stinatz (Bezirk Güssing) hat ein Autolenker am späten Freitagabend die Kontrolle über seinen Pkw verloren. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab und verursachte dabei erheblichen Sachschaden.

Laut Angaben des Bezirksfeuerwehrkommandos riss der Wagen zunächst einen Baum um, bevor er mit voller Wucht gegen ein Einfahrtstor und eine Hausmauer prallte.