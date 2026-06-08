Schwer verletzt: 76-Jähriger stürzte in Tirol bei Bergtour 80 Meter ab

Ein 76-Jähriger ist am frühen Sonntagnachmittag bei einer Bergtour in Ginzling im Tiroler Zillertal (Bezirk Schwaz) schwer am Kopf verletzt worden.

Der Mann war beim Abstieg von der "Birchhütte" auf einem Steig, bei einer mit einem Seil gesicherten Querung, zu Sturz gekommen und daraufhin rund 80 Meter über steiles, bewaldetes Gelände abgestürzt. Sein Begleiter, ein 79-Jähriger, stieg zu dem Österreicher ab, leistete Erste Hilfe und setzte einen Notruf ab.