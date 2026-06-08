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Schwer verletzt: 76-Jähriger stürzte in Tirol bei Bergtour 80 Meter ab
Sein 79-jähriger Begleiter leistete Erste Hilfe und setzte den Notruf ab. Der schwer Verletzte wurde ins Spital geflogen.
Ein 76-Jähriger ist am frühen Sonntagnachmittag bei einer Bergtour in Ginzling im Tiroler Zillertal (Bezirk Schwaz) schwer am Kopf verletzt worden.
Der Mann war beim Abstieg von der "Birchhütte" auf einem Steig, bei einer mit einem Seil gesicherten Querung, zu Sturz gekommen und daraufhin rund 80 Meter über steiles, bewaldetes Gelände abgestürzt. Sein Begleiter, ein 79-Jähriger, stieg zu dem Österreicher ab, leistete Erste Hilfe und setzte einen Notruf ab.
Der ansprechbare 76-Jährige wurde von der Bergrettung und dem Notarzthubschrauber "Heli 4" mit einem Tau geborgen und in die Innsbrucker Klinik geflogen, berichtete die Polizei am Montag. Der 79-Jährige wurde hingegen mit dem Polizeihubschrauber "Libelle" ins Tal gebracht.
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