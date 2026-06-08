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Innsbruck: Angeblich laute "Heil Hitler"-Rufe in der Straßenbahn
32-Jähriger in Tirol lebender Pole wurde angezeigt; davor dürfte es Streit mit Mitfahrenden gegeben haben.
Ein 32-Jähriger steht in Verdacht, Sonntagabend in einer Straßenbahn in Innsbruck vor Fahrgästen mehrfach und lautstark "Heil Hitler" gerufen zu haben.
Zuvor soll es in der Straßenbahn zu einem Streit mit anderen Mitfahrenden gekommen sein, berichtete die Polizei am Montag. Der in der Tiroler Landeshauptstadt lebende Pole wurde nach dem Verbotsgesetz angezeigt.
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