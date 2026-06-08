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Tirol

Innsbruck: Angeblich laute "Heil Hitler"-Rufe in der Straßenbahn

32-Jähriger in Tirol lebender Pole wurde angezeigt; davor dürfte es Streit mit Mitfahrenden gegeben haben.
08.06.2026, 09:50

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Eine rot-türkise Straßenbahn fährt durch eine winterliche Stadtstraße mit vielen geparkten Fahrrädern und Fußgängern am Rand.

Ein 32-Jähriger steht in Verdacht, Sonntagabend in einer Straßenbahn in Innsbruck vor Fahrgästen mehrfach und lautstark "Heil Hitler" gerufen zu haben.

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Zuvor soll es in der Straßenbahn zu einem Streit mit anderen Mitfahrenden gekommen sein, berichtete die Polizei am Montag. Der in der Tiroler Landeshauptstadt lebende Pole wurde nach dem Verbotsgesetz angezeigt.

Innsbruck
Agenturen  | 

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