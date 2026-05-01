Tirol

Moped-Flucht in Landeck: 14-Jähriger attackiert Polizisten

In Landeck (Tirol) sollen ein 14- und ein 15-Jähriger mit Mopeds vor der Polizei geflüchtet sein. Einer soll zudem einen Beamten attackiert haben.
01.05.2026, 18:56

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Eine rote Polizeikelle mit der Aufschrift „Halt Polizei“ wird vor einem unscharfen Auto gezeigt.

Die Tiroler Polizei hat in Landeck zwei Burschen im Alter von 14 und 15 Jahren ausgeforscht, die auf Mopeds vor Exekutivbeamten geflüchtet sein sollen. Der 14-Jährige wird außerdem wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt angezeigt. Ihm wird vorgeworfen, nach seiner Anhaltung einen Versuch unternommen zu haben, einen Polizisten zu schlagen.

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Am Donnerstagabend gegen 22.10 Uhr wurde eine zivile Polizeistreife auf der Tiroler Straße (B171) von zwei Mopeds überholt, einer der beiden Lenker trug keinen Helm. Anstatt den Anhaltezeichen der Polizisten Folge zu leisten, versuchten die zwei Burschen zu entkommen. Der Exekutive gelang es, einen der beiden kurzfristig anzuhalten, nach einer Aggression gegen einen Beamten setzte dieser aber seine Flucht fort.

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In nachfolgenden Ermittlungen identifizierte die Polizei anschließend den 14- und den 15-Jährigen als Tatverdächtige.

Agenturen  | 

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