Wolf-Abschuss in Söll: Vierter Fall in Tirol in diesem Jahr
Für die Bezirke Innsbruck-Land und Landeck bestehen weiterhin Abschussverordnungen für Wölfe.
Ein in Tirol zum Abschuss frei gegebener Wolf ist in der Nacht auf Freitag erlegt worden. Das Tier wurde von einem Jäger im Gebiet der Gemeinde Söll im Bezirk Kufstein geschossen, informierte die Landesregierung am Freitag.
Zwei Abschussverordnungen sind noch aufrecht, sie betreffen die Bezirke Innsbruck-Land und Landeck.
Die Abschussverordnung für den nun entnommenen Wolf war am Montag für die Bezirke Kitzbühel und Kufstein erlassen worden.
Heuer bereits vier Wölfe erlegt
Der Wolf war in der Gemeinde Kirchberg in Tirol gesichtet und durch Foto- und Videomaterial "in unmittelbarer Nähe zu Wohnhäusern nachgewiesen" worden. Im heurigen Jahr wurden in Tirol inklusive dem aktuellen Fall bereits vier Wölfe erlegt, im gesamten Jahr 2025 waren es sechs.
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