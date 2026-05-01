Wolf-Abschuss in Söll: Vierter Fall in Tirol in diesem Jahr

Ein in Tirol zum Abschuss frei gegebener Wolf ist in der Nacht auf Freitag erlegt worden. Das Tier wurde von einem Jäger im Gebiet der Gemeinde Söll im Bezirk Kufstein geschossen, informierte die Landesregierung am Freitag.

Zwei Abschussverordnungen sind noch aufrecht, sie betreffen die Bezirke Innsbruck-Land und Landeck.