Tirol

Großeinsatz: Vermeintliche Person im Inn entpuppte sich als Ball

Polizei, Feuerwehr, Rettung und Notarzthubschrauber wurden wegen einer vermeintlich im Fluss treibenden Person alarmiert.
30.04.2026, 08:44

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Symbolbild.

Die Tiroler Wasserrettung hat Mittwochabend nach einer Suchaktion einen Ball aus dem Inn geborgen. Die Einsatzkräfte waren gegen 18.50 Uhr wegen einer vermeintlich im Bereich der Freiburgerbrücke im Fluss treibenden Person alarmiert worden, teilte die Polizei mit.

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Suche eingestellt

Auch die Feuerwehr, die Rettung und ein Notarzthubschrauber waren im Einsatz. Schließlich stellte sich heraus, dass es sich tatsächlich um den Ball handelte. Die Suche wurde daher um 19.35 Uhr eingestellt.

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Agenturen  | 

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