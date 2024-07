Polizei ermittelt nach mutmaßlichem sexuellen Übergriff in Tirol

Das Landeskriminalamt ermittelt gegen mehrere zwölf Jahre alte Buben, die sich auf einem Schülerlager an einem Gleichaltrigen sexuell vergriffen haben sollen. Das bestätigte die Landespolizeidirektion am Sonntag gegenüber der APA. Aus Opferschutzgründen würden keine näheren Angaben gemacht. Außerdem seien die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen. Die "Krone" hatte in ihrer Sonntagsausgabe über den Vorwurf berichtet.