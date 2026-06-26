Falschen Gang erwischt: 19-Jährige prallt gegen Hauswand

Eine 19-jährige Pkw-Lenkerin hat Freitagnachmittag in Fügen im Tiroler Zillertal beim Ausparken im Bereich des Zillerweges den Vorwärts- mit dem Rückwärtsgang verwechselt und ist daraufhin frontal gegen eine Hauswand geprallt.

Durch das Auslösen der Airbags erlitt die junge Frau leichte Verbrennungen im Gesicht sowie an den Armen, berichtete die Polizei. Nach der Erstversorgung wurde sie von der Rettung betreut.

Der beschädigte Pkw wurde abgeschleppt. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Fügen mit 15 Kräften, ein Rettungswagen sowie eine Streife der Exekutive.